Происшествия 07 сентября 2023, 04:01 Два беспилотника сбили в Ростове-на-Дону Губернатор Голубев: два БПЛА сбили в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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В Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны. Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Около 3:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. <…> Средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42», — сказано в сообщении.

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Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрывов в городе. По словам очевидцев, раздалось три хлопка. К месту случившегося оперативно прибыли городские службы. Telegram-канал «Ростов главный» опубликовал фото: на кадрах можно увидеть столб темного дыма.

В эту же ночь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Раменским городским округом. Он отметил, что по предварительной информации, разрушений и пострадавших на месте ЧП нет. Также в ночь на 6 сентября Минобороны РФ сообщило о ликвидации БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.