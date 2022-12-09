Происшествия 09 декабря 2022, 09:39 «Очень громко». Очевидцы — о взрывах в гипермаркете OBI Очевидцы рассказали о крупном взрыве при пожаре в гипермаркете OBI РИА «Новости»

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Пожар произошел в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки». Очевидцы рассказали о взрывах, которые заметили при происшествии, написало РИА «Новости».

«Бум, так громко! Один раз, а потом второй. Потом смотрю — загорелось еще больше», — рассказал очевидец взрывов.

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Возгорание в торговом центре началось около шести утра 9 декабря. Сработала пожарная сигнализация, первые пожарные расчеты прибыли на место спустя 21 минуту. Площадь распространения огня составила порядка 18 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля. Пожару присвоили предпоследний, четвертый уровень сложности.

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Спасатели сообщали, что сложная конструкция здания стала причиной затруднения в тушении. Согласно имеющейся информации, при пожаре погиб один человек.

Источник «360» не исключил версию о вероятном умышленном поджоге торгового центра. Источник ТАСС рассказал, что, возможно, причиной возгорания стали сварочные работы в пристройке к зданию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что безопасность ближайших к месту пожара домов является приоритетом для властей. Также он поручил обеспечить сохранность автомобилей, припаркованных рядом с ТЦ «Мега Химки».