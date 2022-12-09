Происшествия 09 декабря 2022, 09:09 Названа причина масштабного пожара в гипермаркете OBI ТАСС: сварочные работы стали причиной пожара в гипермаркете OBI РИА «Новости»

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Причиной пожара в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки» стали сварочные работы в пристройке к зданию. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В пристройке к зданию проводились сварочные работы, они стали причиной пожара в гипермаркете OBI», — сказано в сообщении.

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Пожар начался утром 9 декабря. Возгорание распространилось на площади 18 тысяч квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли на место спустя 21 минуту после начала ЧП.

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Согласно последней информации, в пожаре погиб один человек. Появились эксклюзивные кадры с места пожара, на которых удалось запечатлеть момент взрыва.

Спасатели услышали звуки взрывов в здании, произошло обрушение кровли, от него остались лишь несущие конструкции. Прокуратура Московской области начала проверку по факту происшествия.

Источник «360» в экстренных службах не исключил версию о преднамеренном поджоге здания, также появлялась информация о вероятном коротком замыкании.