09 декабря 2022, 09:09
Названа причина масштабного пожара в гипермаркете OBI
ТАСС: сварочные работы стали причиной пожара в гипермаркете OBI
Причиной пожара в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки» стали сварочные работы в пристройке к зданию. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В пристройке к зданию проводились сварочные работы, они стали причиной пожара в гипермаркете OBI», — сказано в сообщении.
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Пожар начался утром 9 декабря. Возгорание распространилось на площади 18 тысяч квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли на место спустя 21 минуту после начала ЧП.
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Согласно последней информации, в пожаре погиб один человек. Появились эксклюзивные кадры с места пожара, на которых удалось запечатлеть момент взрыва.
Спасатели услышали звуки взрывов в здании, произошло обрушение кровли, от него остались лишь несущие конструкции. Прокуратура Московской области начала проверку по факту происшествия.
Источник «360» в экстренных службах не исключил версию о преднамеренном поджоге здания, также появлялась информация о вероятном коротком замыкании.
МЧС РФ
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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