Важное 09 декабря 2022, 09:05 Воробьев: власти Подмосковья обеспечат безопасность жителей из-за пожара в ТЦ «Мега Химки» Губернатор Воробьев обещал обеспечить безопасность жителей из-за пожара в ТЦ «Мега Химки» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Безопасность людей, которые живут около загоревшегося гипермаркета OBI в Химках, является главным приоритетом для властей Подмосковья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в торговом центре „Мега Химки“ произошел пожар, загорелся строительный гипермаркет. Это случилось рано утром, по предварительным данным, есть один погибший», — сказал он.

Реклама

По его словам, пожару присвоили четвертый уровень сложности. Тушение огня осложнилось тем, что в гипермаркете оказалось много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют.

Реклама

Сейчас главная задача — это безопасность жителей. Важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Воробьев также отметил важность эвакуации автомобилей, которые находятся на парковке ТЦ.

«Дал команду позаботиться об их сохранности», — сообщил губернатор.

Он отметил, что ситуация находится под контролем МЧС, а прокуратура и правоохранительные органы разбираются в причинах случившегося. Зампред правительства Роман Каратаев и глава Химок Дмитрий Волошин находятся на месте для координации действий.

Пожар произошел в гипермаркете OBI утром 9 декабря, в результате него один человек погиб.