Эксклюзив 23 марта 2024, 09:28 Росгвардия покинула Crocus City Hall Представители Росгвардии покинули место теракта в Подмосковье

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Представители Росгвардии уехали из Crocus City Hall в Подмосковье. Их отъезд попал на видео, которое появилось в распоряжении «360».

Утром 23 марта представители силового ведомства покинули территорию Crocus City Hall. Из концертного комплекса они уехали на семи машинах.

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Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в концертном комплексе начался сильный пожар.

Тушить очаги пожара в Crocus City Hall предстоит еще около полутора-двух часов, сообщил ранее первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда.

Согласно последним данным, после теракта в Crocus City Hall в больницах остается 121 пострадавший. Среди них — трое детей. Еще трое детей умерли.

С самого утра 23 марта люди идут в больницы, чтобы сдать кровь для раненных в Crocus City Hall. У Московского областного центра крови еще до открытия собрались десятки людей.