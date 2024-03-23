Происшествия 23 марта 2024, 08:14 Тушение очагов пожара в Crocus City Hall займет около двух часов МЧС: очаги пожара в Crocus City Hall будут тушить еще 1,5-2 часа РИА «Новости»

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Тушить очаги пожара в Crocus City Hall предстоит еще около полутра-двух часов. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда.

На месте теракта прошло заседание оперштаба под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поинтересовался, сколько времени специалистам ведомства потребуется на разбор завалов.

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«Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара», — отметил Перегуда.

После этого, добавил он, сотрудники МЧС зайдут, оценят обстановку и примут решения по ситуации. Через два часа, по словам Перегуды, появится ясность и с дальнейшей последовательностью работ. Воробьев заметил, что около 09:00 будет представление и о динамике разбора завалов.

Глава региона отметил, что в 10:00 в бизнес-центре «Кубик» в пяти минутах от здания концертного зала начнет работу Центр помощи, где родным предоставят всю информацию о пострадавших и погибших. Уточнение списка госпитализированных Воробьев назвал одной из трех основных задач на текущий момент. На заседании также обсудили работу спасателей на месте пожара.