Происшествия 16 марта 2024, 15:10 Обманутый студент в Тобольске взорвал петарду на избирательном участке Уроженец Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Тюменской области студент медколледжа взорвал петарду на избирательном участке. Мошенники пообещали ему вернуть деньги, взятые в кредит, в обмен на диверсию, сообщил Telegram-канал Baza.

Уроженец Таджикистана учился в медицинском колледже и пострадал от телефонных мошенников. Они сначала вынудили его взять кредиты на 1 880 000 рублей, а затем предложили вернуть деньги в обмен на услугу. Парню поручили взорвать петарду на избирательном участке в Тобольске.

Реклама

Студент послушался, сходил в магазин фейерверков и взорвал петарду в тамбуре гимназии имени Лицмана в седьмом микрорайоне. Он получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу. Полиция задержала парня, ему грозит уголовная ответственность.

В Ижевске член избирательной комиссии хотела залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней, а в Екатеринбурге женщину с таким же антисептиком схватили у входа на участок. Депутаты решили ужесточить наказание за попытки сорвать выборы.