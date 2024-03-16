Выборы 16 марта 2024, 14:51 Провокацию с зеленкой предотвратили на избирательном участке в Екатеринбурге Полиция задержала в гимназии № 13 Екатеринбурга женщину с зеленкой Центр общественного наблюдения Свердловской области / Telegram

Читать 360tv в

В Екатеринбурге женщина принесла на избирательный участок зеленку. После жалобы очевидца ее задержали, сообщил Центр общественного наблюдения Свердловской области.

Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Подозрительную женщину заметили в коридоре и позвали правоохранителей.

Реклама

«Наш избиратель сообщила, что при входе на избирательный участок она заметила женщину, открывающую бутылек с зеленкой. Эту информацию мы передали сотрудникам полиции, которые оперативно ее задержали и не допустили провокации», — сказала председатель УИК № 1550 Алена Левина.

Женщина успела разлить зеленку в холле перед входом на избирательный участок. Краска попала на скамейку, дверь и пол. Ни бюллетени, ни другие документы не пострадали.

Зеленку принесли на избирательный участок в Ижевске. Член комиссии от КПРФ пыталась залить красящим антисептиком комплекс обработки избирательных бюллетеней.