16 марта 2024, 14:51
Провокацию с зеленкой предотвратили на избирательном участке в Екатеринбурге
Полиция задержала в гимназии № 13 Екатеринбурга женщину с зеленкой
В Екатеринбурге женщина принесла на избирательный участок зеленку. После жалобы очевидца ее задержали, сообщил Центр общественного наблюдения Свердловской области.
Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Подозрительную женщину заметили в коридоре и позвали правоохранителей.
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«Наш избиратель сообщила, что при входе на избирательный участок она заметила женщину, открывающую бутылек с зеленкой. Эту информацию мы передали сотрудникам полиции, которые оперативно ее задержали и не допустили провокации», — сказала председатель УИК № 1550 Алена Левина.
Женщина успела разлить зеленку в холле перед входом на избирательный участок. Краска попала на скамейку, дверь и пол. Ни бюллетени, ни другие документы не пострадали.
Зеленку принесли на избирательный участок в Ижевске. Член комиссии от КПРФ пыталась залить красящим антисептиком комплекс обработки избирательных бюллетеней.
Екатеринбург
Полиция
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