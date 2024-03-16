Выборы 16 марта 2024, 02:07 Член избиркома попыталась залить комплекс с бюллетенями зеленкой в Ижевске МВД: в Ижевске женщина попыталась залить зеленкой комплекс с бюллетенями РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Ижевске полиция задержала члена избирательной комиссии от партии КПРФ Надежду Пинегину, которая попыталась залить красящим веществом комплекс обработки избирательных бюллетеней. Об этом сообщило управление МВД по Удмуртской Республике в своем Telegram-канале.

По данным полицейских, 43-летняя Пинегина попыталась совершить провокацию за 15 минут до закрытия участка в Ленинском районе города. Ее коллеги своевременно отреагировали на действия женщины и не позволили испортить бюллетени. Полицейские задержали нарушительницу.

Реклама

«Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в МВД.

В полиции напомнили, что теперь ей грозит статья 141 Уголовного кодекса с максимальным наказанием в виде лишения свободы до пяти лет.

В первый день голосования на выборах президента России произошло несколько провокаций на участках в разных регионах страны. Злоумышленники заливали зеленкой урны для голосования, массово портя таким образом бюллетени уже проголосовавших граждан. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об иностранном следе в этих преступлениях и напомнила, что за них исполнителям грозит до пяти лет тюрьмы.