Власть 16 марта 2024, 12:21 Законопроект о более жестком наказании за срыв выборов разработают в кратчайшие сроки Депутат Лантратова: Госдума подготовит проект о наказании за срыв выборов РИА «Новости»

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В России ужесточат наказание за попытку сорвать голосование. Депутаты разработают законопроект в кратчайшие сроки, до следующих выборов, сообщила РИА «Новости» член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова.

«Подготовим с коллегами законопроект в кратчайшие сроки, чтобы было время на его рассмотрение и принятие до следующих выборов, которые должны, на наш взгляд, пройти по новым правилам», — сказала она.

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Депутаты предложат дополнить статью 141 УК России «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» и ужесточить наказание за попытку сорвать выборы путем поджога или другим общеопасным способом. По мнению Лантратовой, для действовавших по заданию или в интересах других стран следует предусмотреть повышенные сроки тюрьмы — от пяти до восьми лет.

В Ижевске член избирательной комиссии пыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней. В Мытищах возбудили уголовное дело за поджог кабинки для голосования.