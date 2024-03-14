Криминал 14 марта 2024, 11:13 Полиция схватила в Петербурге 16-летнего пособника телефонных мошенников с Украины МВД задержало в Петербурге 3 айтишников, работавших на украинские кол-центры

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В Санкт-Петербурге арестовали 16-летнего юношу, который работал на телефонных мошенников с Украины. Он помогал им подменять телефонные номера и выманивать у россиян деньги, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она показала в своем Telegram-канале видео задержания.

Расследованием занималось Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Силовики пришли в съемную однокомнатную квартиру, в которой промышлял петербуржец. У парня изъяли четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт и ноутбук.

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Он нашел объявление о работе в теневом сегменте интернета. Находившиеся на Украине кураторы предложили ежемесячные выплаты в криптовалюте за техническую поддержку мошеннических кол-центров. Подросток обслуживал оборудование для подмены телефонных номеров с украинских на российские, которое доставили курьерской службой.

Кроме 16-летнего подозреваемого полицейские задержали двух системных администраторов, которые работали на похожих условиях. Один из них каждую неделю получал из Москвы около трех тысяч сим-карт и делил между сообщниками. Возбудили уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество». Фигурантов арестовали.

Задержания по аналогичному делу провели в Москве, Красногорске и Дмитрове. У подозреваемых в мошенничестве изъяли более 10 тысяч сим-карт.