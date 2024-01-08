08 января 2024, 08:19
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
По всей Украине объявили воздушную тревогу. Красным обозначены все регионы страны на карте воздушных тревог.
Кроме того, сирены звучат на подконтрольной Украине части территорий Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.
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По данным Telegram-канала Readovka, в Харькове, Кривом Роге, Запорожье и Днепропетровске звучат взрывы. Подробностей не приводится.
В ночь на 8 января взрывы раздавались в Одессе и Харькове. А утром 7 января воздушную тревогу также объявляли на всей территории Украины. Жителей призвали оставаться в укрытиях.
Британский аналитик Александр Меркурис отмечал, что массированные удары российских сил по украинским военным объектам вызвали «полную истерику» у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так Меркурис прокомментировал крайне эмоциональное выступление Залужного в украинском парламенте 4 января.
Целями Вооруженных сил России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.
Взрывы
Украина
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