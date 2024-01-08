Мир 08 января 2024, 08:19 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/globallookpress

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По всей Украине объявили воздушную тревогу. Красным обозначены все регионы страны на карте воздушных тревог.

Кроме того, сирены звучат на подконтрольной Украине части территорий Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

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По данным Telegram-канала Readovka, в Харькове, Кривом Роге, Запорожье и Днепропетровске звучат взрывы. Подробностей не приводится.

В ночь на 8 января взрывы раздавались в Одессе и Харькове. А утром 7 января воздушную тревогу также объявляли на всей территории Украины. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Британский аналитик Александр Меркурис отмечал, что массированные удары российских сил по украинским военным объектам вызвали «полную истерику» у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так Меркурис прокомментировал крайне эмоциональное выступление Залужного в украинском парламенте 4 января.

Целями Вооруженных сил России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.