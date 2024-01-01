Происшествия 01 января 2024, 17:56 Число погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 25 Количество погибших жителей Белгорода при обстреле ВСУ увеличилось до 25 РИА «Новости»

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Число погибших жителей при обстреле Белгорода со стороны украинских военных увеличилось до 25. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, до 25 человек увеличилось число погибших при обстреле Белгорода. В детской областной больнице сегодня умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с ранениями внутренних органов и грудной клетки», — написал он.

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Гладков отметил, что санэвакуация пострадавшей оказалась невозможна из-за обильного кровотечения.

«Соболезную родным и близким ребенка. У нас нет слов, которые помогут утешить, для всех это невосполнимая утрата», — добавил глава региона.

Губернатор также отметил, что общее количество пострадавших при обстреле увеличилось до 109 человек, 25 человек находятся в больницах федерального центра и еще 45 — областного.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода днем 30 декабря. Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как террористический акт.