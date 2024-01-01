01 января 2024, 17:56
Число погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 25
Количество погибших жителей Белгорода при обстреле ВСУ увеличилось до 25
Число погибших жителей при обстреле Белгорода со стороны украинских военных увеличилось до 25. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому горю, до 25 человек увеличилось число погибших при обстреле Белгорода. В детской областной больнице сегодня умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с ранениями внутренних органов и грудной клетки», — написал он.
Реклама
Гладков отметил, что санэвакуация пострадавшей оказалась невозможна из-за обильного кровотечения.
«Соболезную родным и близким ребенка. У нас нет слов, которые помогут утешить, для всех это невосполнимая утрата», — добавил глава региона.
Губернатор также отметил, что общее количество пострадавших при обстреле увеличилось до 109 человек, 25 человек находятся в больницах федерального центра и еще 45 — областного.
ВСУ нанесли удар по центру Белгорода днем 30 декабря. Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как террористический акт.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама