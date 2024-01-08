08 января 2024, 07:38
Украинскую ракету перехватили над Белгородской областью
Минобороны: средства ПВО перехватили ракету ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинскую ракету над территорией Белгородской области сегодня в 07:00. Об этом сообщило Минобороны.
«Пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Реклама
Сведений о последствиях происшествия нет.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атак на приграничные российские регионы, в том числе на Белгородскую область. Масштабный удар по центру Белгорода произошел 30 декабря. В результате погибли 25 человек и пострадали еще более 100. Президент России Владимир Путин охарактеризовал случившееся как террористический акт.
По данным на 7 января, в больнице после обстрелов Белгорода со стороны украинских боевиков остаются шесть детей и 36 взрослых. Предполагается, что дети пробудут там до середины месяца.
Ракеты
Минобороны РФ
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама