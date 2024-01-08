Происшествия 08 января 2024, 07:38 Украинскую ракету перехватили над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО перехватили ракету ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинскую ракету над территорией Белгородской области сегодня в 07:00. Об этом сообщило Минобороны.

«Пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

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Сведений о последствиях происшествия нет.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атак на приграничные российские регионы, в том числе на Белгородскую область. Масштабный удар по центру Белгорода произошел 30 декабря. В результате погибли 25 человек и пострадали еще более 100. Президент России Владимир Путин охарактеризовал случившееся как террористический акт.

По данным на 7 января, в больнице после обстрелов Белгорода со стороны украинских боевиков остаются шесть детей и 36 взрослых. Предполагается, что дети пробудут там до середины месяца.