Общество 05 января 2024, 18:08 Жители Белгорода помогут выехать из города в Старый Оскол и Губкин Гладков: жителям Белгорода помогут выехать в Губкин и Старый Оскол РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителям, которые хотят уехать из Белгорода, окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Там же он опубликовал инструкцию о том, куда надо обратиться, чтобы решить этот вопрос.

«Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем. Напомню, что это мы делали всегда», — подчеркнул он.

Реклама

Гладков пояснил, что людям, которые хотят выехать из города, нужно обратиться к нему в приемную губернатора Белгородской области или в приемную мэра города Белгорода. Также это можно сделать по телефонам 122 или 112.

«Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах», — добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что там люди смогут находиться столько времени, сколько это будет необходимо. Если мест в ПВР на территории региона не хватит, он будет обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов.