Важное 07 июня 2023, 11:10 Новую Каховку в момент эвакуации жителей атаковали беспилотником Мэр Каховки Леонтьев: ВСУ атаковали город в момент эвакуации жителей РИА «Новости»

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Украинские военные 6 июня ударили по Новой Каховке в тот момент, когда власти эвакуировали людей из пострадавших от подтопления районов. Об этом объявил в эфире Первого канала глава городской администрации Владимир Леонтьев, сообщил ТАСС.

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал он.

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Никто не пострадал. В Новокаховском городском округе, по его словам, остались заблокированными до 100 человек. Владимир Леонтьев сказал, что их нужно эвакуировать.

Удары по Каховской ГЭС нанесли около двух часов ночи 6 июня, повредив заглушку, пролеты и другие конструкции. Вода из водохранилища хлынула вниз по течению. В зону подтопления попали почти три тысячи домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Эвакуировали около 1,3 тысячи человек. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что детей отправили отдыхать в Крым и лагеря на территории области.