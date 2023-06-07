07 июня 2023, 11:10
Новую Каховку в момент эвакуации жителей атаковали беспилотником
Мэр Каховки Леонтьев: ВСУ атаковали город в момент эвакуации жителей
Украинские военные 6 июня ударили по Новой Каховке в тот момент, когда власти эвакуировали людей из пострадавших от подтопления районов. Об этом объявил в эфире Первого канала глава городской администрации Владимир Леонтьев, сообщил ТАСС.
«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал он.
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Никто не пострадал. В Новокаховском городском округе, по его словам, остались заблокированными до 100 человек. Владимир Леонтьев сказал, что их нужно эвакуировать.
Удары по Каховской ГЭС нанесли около двух часов ночи 6 июня, повредив заглушку, пролеты и другие конструкции. Вода из водохранилища хлынула вниз по течению. В зону подтопления попали почти три тысячи домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Эвакуировали около 1,3 тысячи человек. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что детей отправили отдыхать в Крым и лагеря на территории области.
Беспилотники
Новая Каховка
Каховская ГЭС
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