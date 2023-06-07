Происшествия 07 июня 2023, 09:41 Сальдо назвал число жителей, попавших в зону бедствия из-за ЧП с Каховской ГЭС Сальдо: в Херсонской области в зону бедствия попали до 40 тысяч человек РИА «Новости»

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В зоне бедствия в Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции оказались от 22 до 40 тысяч человек. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live».

«По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч [жителей]», — уточнил он, отвечая на вопрос ведущего.

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Накануне Сальдо сообщил, что всем людям, у которых пострадали жилища, посевы, бизнес, власти окажут финансовую поддержку. Отдельное внимание он обратил на эвакуацию детей из подтопленных населенных пунктов ниже Каховской ГЭС.

«Детей мы вывозим практически в обязательном порядке. Отправляем их к морю в хорошие лагеря отдыха — к нам, на территорию Херсонской области, или в Крым», — указал Сальдо.

По его словам, из взрослых жителей мало кто проявляет желание эвакуироваться. Тем не менее для их вывоза все готово.