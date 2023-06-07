Происшествия 07 июня 2023, 09:53 Почти 3 тысячи домов в 15 населенных пунктах пострадали после атаки на Каховскую ГЭС Вода подтопила около 2,7 тысячи домов в Херсонской области после повреждения Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Разрушения на Каховской ГЭС спровоцировали перелив воды из водохранилища, которая затопила около 2,7 тысячи домов на территории Херсонской области. В зону бедствия попали кладбище и скотомогильник, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По последним оценкам, вода подтопила примерно 2,7 тысячи домов в 15 населенных пунктах Херсонской области с населением 22 тысячи человек. Собеседник агентства сказал, что эвакуировали почти 1,3 тысячи человек. Для них оборудовали 40 пунктов временного размещения вместимостью 5,5 тысячи человек, пока в них остались только 345 жителей.

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В зону подтопления, по словам представителя экстренных служб, попали кладбище, скотомогильник и другие санитарно-защитные зоны. Власти Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия насчитали от 22 до 40 тысяч человек. В первую очередь эвакуировали детей.