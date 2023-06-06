Важное 06 июня 2023, 09:56 Обрушение продолжается. Половина пролетов Каховской ГЭС оказалась разрушена ТАСС: 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС оказались разрушены

Читать 360tv в

Половина пролетов Каховской ГЭС оказалась разрушена. Всего их 28. Обрушение на объекте продолжается, сообщил ТАСС.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в городе наблюдается подъем уровня воды. Он уточнил, что на Каховской ГЭС оказались разрушены все надводные сооружения, задвижки и шандоры. Но сама дамба уцелела, подчеркнул чиновник.

Реклама

По одной из версий, по станции могли нанести удар из реактивной системы залпового огня «Ольха». Официально эти данные пока не подтвердили.

По данным Леонтьева, в зону подтопления из-за ЧП могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах. Он также обращал внимание, что если из-за прорыва на ГЭС будет принято решение об эвакуации, вывозить будут только жителей прибрежной зоны. Остальную часть населения, по его словам, эта мера не затронет.