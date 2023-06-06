Происшествия 06 июня 2023, 07:11 Глава Новой Каховки подтвердил удары ВСУ и сброс воды в Каховской ГЭС Глава администрации Новой Каховки Леонтьев: удары ВСУ повредили Каховскую ГЭС РИА «Новости»

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Ночные удары Вооруженных сил Украины привели к разрушениям на Каховской ГЭС и неконтролируемому сбросу воды. Информацию о подтоплениях подтвердил глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев, сообщил ТАСС.

По его словам, произошел серьезный теракт. Около двух часов ночи 6 июня по гидроэлектростанции нанесли множество ударов, которые повредили конструкции и спровоцировали сброс воды.

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«Разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — сказал глава.

Владимир Леонтьев заявил, что пока оснований для эвакуации населения нет.

Советник гендиректора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее предупреждал, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС в зоне подтопления окажутся населенные пункты с 17 тысячами человек, произойдет сбой в работе Запорожской АЭС — вода накроет силовые кабельные линии и насосные установки.