Происшествия 13 апреля 2024, 12:23 Названы запущенные ВСУ по Луганску ракеты ЛИЦ: ВСУ ударили по Луганску дальнобойными ракетами Storm Shadow РИА «Новости»

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Украинские боевики для удара по Луганску использовали две британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом со ссылкой на близкий к силовым структурам источник сообщил Луганский информационный центр.

Эту информацию подтвердил источник РИА «Новости».

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«Учитывая удаленность украинских войск от точки удара, с высокой вероятностью мы можем предполагать, что ВСУ использовали для атаки несколько ракет Storm Shadow», — заявил собеседник агентства.

Два громких взрыва прогремели в Луганске в субботу, 13 апреля.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник уточнил, что один из снарядов сдетонировал рядом с городским автовокзалом.

ЛИЦ со ссылкой на жителей города сообщил, что звук пролета ракет слышали в разных частях города. По данным редакции, одна из ракет взорвалась около школы.

Работающий в городе корреспондент «Известий» заявил, что взрывы в Луганске повредили несколько жилых домов. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Украинские боевики использовали для удара по Луганску ракеты Storm Shadow в мае прошлого года. Глава региона Леонид Пасечник сообщал, что ранения получили шестеро детей и двое взрослых. Кроме того осколки снарядов повредили административные корпуса предприятий и жилые дома. В Минобороны заявили, что ракеты украинские войска запустили с самолетов.