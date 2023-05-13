Происшествия 13 мая 2023, 13:55 Удар ВСУ по Луганску ракетой Storm Shadow подтвердили СЦКК сообщил о повреждении домов, машин и электросетей после удара ВСУ по Луганску Telegram

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Украинские войска использовали для удара по поселку Юбилейному в Луганске крылатую ракету Storm Shadow. Взрывная волна выбила стекла в семи многоэтажных жилых домах, осколки повредили 25 гаражей и 15 машин, а также перебили линию электропередач. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки украинских боевиков пострадали два мирных жителя. В состоянии средней тяжести их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

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«Профильные службы продолжают работать на месте происшествия. Держу вопрос на личном контроле», — добавил Пасечник.

По данным представительства республики в СЦКК, одна из пострадавших — пенсионерка 1943 года рождения.

Это уже второй обстрел Луганска за последние дни. В минувшую пятницу, 12 мая, когда в городе праздновали День Республики, украинские боевики выпустили несколько ракет. Снаряды взорвались в частном секторе и промзоне. Ранения различной степени тяжести получили шесть детей и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.