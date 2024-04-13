Важное 13 апреля 2024, 11:52 ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску Посол Мирошник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Луганску РИА «Новости»

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Украинские националисты нанесли удар по району автовокзала в Луганске. Об этом в Telegram-канале сообщил посол Родион Мирошник.

«Слышали два прилета в Луганске, в районе городского автовокзала. По всей вероятности, ракета. Ждем официальной информации», — написал он.

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РИА «Новости» уточнило, что в Луганске прозвучало несколько громких хлопков, с места взрывов поднялся густой черный дым.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах уточнил, что ВСУ, предположительно, нанесли удар двумя ракетами Storm Shadow.

В пятницу, 12 апреля, под огнем ВСУ оказался город Токмак в Запорожской области. По последним официальным данным, жертвами стали восемь человек, среди них двое детей. В субботу спасатели извлекли из-под обломков еще пятерых пострадавших.