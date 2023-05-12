Происшествия 12 мая 2023, 23:36 Ранения при обстреле ВСУ Луганска получили шесть детей и депутат Госдумы Водолацкий СЦКК: шесть детей и депутат Госдумы Водолацкий пострадали при обстреле Луганска

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Пострадавшими при обстреле ВСУ Луганска стали шесть детей и депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Временно исполняющий обязанности главы Л уганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что двое пострадавших детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Он подчеркнул, что взял под личный контроль ход лечения пострадавших несовершеннолетних.

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«Пострадали шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», — написал Пасечник.

Атаку на столицу республики со стороны украинских войск он назвал варварской и пообещал, что циничное преступление киевского режима без ответа не останется.

Руководитель республики добавил, что в прилетевшие в город снаряды полностью разрушили или повредили административные здания предприятий и объекты гражданской инфраструктуры. В шести жилых домах выбиты все окна.

Украинские боевики использовали для обстрела Луганска крылатые ракеты. Такие предварительные данные привели в СЦКК. Там отметили, что предположительно ВСУ использовали снаряды оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что основной удар пришелся на частный сектор и промзону.