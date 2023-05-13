Важное 13 мая 2023, 14:35 ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску с самолетов Минобороны заявило о сбитых самолетах ВСУ, ударивших по Луганску ракетами Storm Shadow РИА «Новости»

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Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинские самолеты, с которых ударили по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате ударов на городских предприятиях пищевой и химической промышленности начались пожары. Несколько домов получили серьезные разрушения, а также пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.

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«Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты», — подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что украинские боевики использовали ракеты Storm Shadow, полученные от властей Великобритании.

При этом руководство королевство обещало, что вооружения не станут применять для ударов по гражданским объектам.

По данным представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сегодня украинские боевики нанесли новый удар крылатой ракетой, полученной от британских военных.

Временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник заявил, что ранения получили два мирных жителя, чье состояние врачи оценили как средней тяжести.