Старшеклассника, который напал с ножом на учительницу в Пермском крае, проверят психиатры. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

«Личные качества нападавшего, в том числе тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, дают основания предполагать у него наличие расстройства. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, школьник во время нападения действовал с особой жестокостью. Он предположил, что старшеклассник мог заранее спланировать нападение.

«Ученик подготовился, взял в школу нож и во время урока нанес учительнице два ранения в область шеи», — сказал источник.

В пятницу, 21 мая, в Березниках Пермского края школьник напал на учительницу. Преподавательницу госпитализировали, ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Губернатор края распорядился отправить за пострадавшей вертолет для транспортировки ее в Пермскую краевую клиническую больницу. Ученика задержали.

По данным Telegram-канал Baza, ученик мог напасть на преподавателя из-за плохих отметок. Он считал, что она занижает ему оценки.