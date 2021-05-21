Ученик лицея в Прикамье напал на преподавателя с ножом

Учащийся лицея в Прикамье напал на учителя с ножом, преподаватель в больнице. Об этом сообщил «Интерфакс».

Полиция задержала учащегося 10 класса, рассказали изданию в пресс-службе регионального МВД.

«Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщает «Березниковский рабочий», нападение произошло Березниках в лицее № 1. По данным газеты, педагога ударил старшеклассник. Очевидцы сообщили, что учительницу физики с перевязанным горлом вынесли на носилках из здания школы. По данным Telegram-канала издания, женщина имеет звание Заслуженного учителя.

Изданию 59.RU в больнице сообщили, что у пострадавшей учительницы множественные ножевые ранения шеи и плеча, состояние средней степени тяжести. Сейчас она находится в приемном отделении хирургического корпуса. В Минздраве изданию подтвердили состояние учительницы. Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин распорядился отправить за пострадавшей вертолет для транспортировки ее в пермскую краевую клиническую больницу.