Стало известно состояние раненной в Березниках учительницы

Учительница в Березниках, получившая от старшеклассника ранение в шею предметом, похожим на нож, находится в больнице в состоянии средней тяжести. За ней отправили вертолет для транспортировки в Пермь. Об этом рассказала глава регионального министерства Анастасия Крутень.

«Сейчас пациентка находится в хирургическом корпусе березниковской больницы. У нее одно ножевое ранение в области шеи. Сейчас начнется операционная обработка раны, готовится к вылету борт вертолета из Перми вместе с главным хирургом Пермского края», — рассказала министр РИА «Новости».

Она также отметила, что к пациентке приедет и главный реаниматолог Пермского края. Специалисты уже на месте решат вопросы об оказании помощи и транспортировке. Ранее сообщалось, что учительница получила несколько ранений.

В МВД по области сообщили, что сегодня в городе Березники, в лицее № 1, ученик напал на учителя, используя предмет, похожий на нож. Школьник задержан. По данным СМИ, старшеклассник напал на педагога из-за плохих оценок. Он считал, что учительница постоянно их занижала. На месте работают оперативники, следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.