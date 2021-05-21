Напавший на учительницу в Прикамье ученик считал, что она занижала ему оценки. Это стало причиной того, что десятиклассник взялся за нож. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Канал сообщил, что пострадавшая получила два ранения в шею, ее доставили в больницу. Врачи оценивают состояние учительницы как средней тяжести.

Очевидцы рассказали, что учительницу физики вынесли из учебного заведения с перевязанным горлом. По данным СМИ, женщина имеет звание заслуженного учителя.

Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин дал распоряжение отправить за раненой вертолет. Учительницу доставят в Пермскую краевую клиническую больницу. По его словам, в результате случившегося больше никто не пострадал. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее стало известно, ученик лицея № 1 в Березниках напал на преподавательницу с ножом. Полиция задержала десятиклассника. На месте работают оперативники, следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Министерстве социального развития региона отметили, что семья нападавшего не стоит на учете в социальной службе.