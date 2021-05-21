Появилось фото задержания напавшего на учительницу в Березниках лицеиста

Первый снимок с места задержания десятиклассника, напавшего на учительницу в лицее Пермского края, появился в Сети. Его опубликовал Life.

На кадрах видно, что юношу ведут в полицейскую машину.

Нападение произошло 21 мая в лицее № 1 в Березниках. Учительницу экстренно госпитализировали. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился поднять вертолет для транспортировки раненой в пермскую больницу. Он отметил, что больше в результате нападения никто не пострадал.

Очевидцы рассказали, что учительницу физики вынесли из учебного заведения с перевязанным горлом. Как написал Telegram-канал Baza, лицеист напал на преподавательницу якобы из-за того, что она занижала ему оценки. Учительница, по данным издания, получила два ранения в шею.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Они разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. В Министерстве социального развития региона сообщили, что семья нападавшего не стоит на учете в социальной службе.