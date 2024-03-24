24 марта 2024, 23:45
На акцию памяти жертв теракта у мемориала Crocus City Hall собрались сотни людей
Сотни людей пришли почтить память погибших в теракте к мемориалу у Crocus City Hall. Люди продолжают нести игрушки и цветы, зажигают свечи, «360» показал видео с акции.
Воскресенье 24 марта объявлен днем траура по погибшим в Crocus City Hall. На здании появилась проекция «Журавли» — так почтили память жертв теракта. На траурном мероприятии исполнили композицию «Жить, жить, жить».
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Трагедия случилась 22 марта около 20:00. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал открыли беспорядочную стрельбу из автомата. Позже на месте теракта нашли два автомата Калашникова.
В результате теракта погибли 137 человек, ранения получили 182 человека. Минздрав опубликовал списки пострадавших.
Стрельба
Терроризм
Цветы
Стрельба в Crocus City Hall
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