Происшествия 24 марта 2024, 23:45 На акцию памяти жертв теракта у мемориала Crocus City Hall собрались сотни людей

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Сотни людей пришли почтить память погибших в теракте к мемориалу у Crocus City Hall. Люди продолжают нести игрушки и цветы, зажигают свечи, «360» показал видео с акции.

Воскресенье 24 марта объявлен днем траура по погибшим в Crocus City Hall. На здании появилась проекция «Журавли» — так почтили память жертв теракта. На траурном мероприятии исполнили композицию «Жить, жить, жить».

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Трагедия случилась 22 марта около 20:00. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал открыли беспорядочную стрельбу из автомата. Позже на месте теракта нашли два автомата Калашникова.

В результате теракта погибли 137 человек, ранения получили 182 человека. Минздрав опубликовал списки пострадавших.