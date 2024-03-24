Общество 24 марта 2024, 20:01 «Надежда и бессмертие». Проекция «Журавли» появилась на здании Crocus City в день траура Проекция «Журавли» появилась на здании Crocus City Hall в память о погибших Телеканал «360»

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В день общенационального траура на здании Crocus City Hall появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин поднимается от основания здания и улетает в небо. Так в Москве почтили память жертв теракта, который произошел вечером 22 марта. Организатором акции выступило движение волонтеров «Мы вместе».

Концертный зал назвали именем народного артиста СССР Муслима Магомаева, известного исполнением песни «Журавли». Баллада повествует о солдатах, которые после смерти становятся птицами.

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«Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — сказала волонтер движения «Мы вместе» и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.

Сегодня каждый может помочь обрести бессмертие всем погибшим в Crocus City Hall. Для этого нужно сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу на окне или создать собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватарку.

Нападение на зрителей в Crocus City Hall стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане. Жертвами трагедии стали 137 человек.