Важное 24 марта 2024, 17:22 Два автомата Калашникова нашли на месте теракта в Подмосковье СК: на месте теракта в Подмосковье нашли 2 АК, которые были при нападавших Пресс-служба Следственного комитета

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На месте теракта в Подмосковье нашли два автомата Калашникова, которыми были вооружены боевики. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие», — рассказали в ведомстве.

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Кроме того, пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова обнаружили в автомобиле Renault при задержании подозреваемых в Брянской области. Следователи назначили необходимые комплексные экспертизы по изъятому оружию.

По последним данным, при теракте в концертном зале Crocus City Hall погибли 137 человек, пострадали еще более 150. Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева должны появиться полные списки тех, кого ищут родственники.

По мнению владельца Crocus City Hall Араза Агаларова, служба безопасности не могла противостоять вооруженным боевикам.