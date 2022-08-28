Москвичи продолжили страдать от запаха гари и после локализации пожаров под Рязанью

В Москве сохранился резкий запах гари, появившийся вечером. Об этом написало РИА «Новости».

В центре города в воздухе ощущается легкая взвесь, здания будто окутаны дымкой.

Смог начал окутывать столицу на прошлой неделе, когда в соседней Рязанской области заполыхали лесные пожары. Сейчас их удалось локализовать, но запах гари пока не уходит.

Сегодня утром смог зафиксировали сразу семь метеостанций в московском регионе: на ВДНХ, Балчуге, в Серпухове, Наро-Фоминске, Коломне, Дмитрове и Домодедове. «География» дыма расширилась. Видимость составляет от четырех до 5,5 километра.

По прогнозам синоптиков, сегодня последний день засушливой погоды в Московской области. Жара и отсутствие дождей вкупе с сильным ветром стали одной из причин распространения пожаров в регионах России.

За прошлые сутки в России потушили 70 природных пожаров. Пожар в Ростовской области, случившийся вечером, распространился на 203 гектара. Ранним утром спасатели еще работали на месте происшествия.