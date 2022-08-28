Смог от пожаров в Рязанской области продолжил распространяться в Подмосковье

Смог от лесных пожаров в Рязанской области зафиксировали сразу семь метеостанций в московском регионе 28 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Речь идет о метеостанциях на ВДНХ, Балчуге, в Серпухове, Наро-Фоминске, Коломне, Дмитрове и Домодедове.

«География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость — пять километров), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы: Балчуга (видимость — четыре километра), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость — до четырех километров), Коломны (видимость — 5,5 километра), Домодедова (видимость — 4,6 километра)», — информировал Тишковец.

В своем Telegram-канале он рассказал, что 28 августа станет последним днем «затянувшейся засухи». Сухая погода с сильным ветром — одна из главных причин распространения лесных пожаров в российских регионах. Сильные пожары в Рязанской области удалось локализовать.