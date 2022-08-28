Лесной пожар в Ростовской области распространился на 203 гектара

Лесной пожар в Верхнедонском лесничестве распространился на территорию в 203 гектаров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Кадры работы пожарных появились в Telegram-канале ведомства.

Источник фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В тушении задействовали силы и средства лесного хозяйства, МЧС, муниципалитетов, добровольцев. Всего — 285 человек и 99 спецмашин. Также к работе привлекли два вертолета: Ми-8 МЧС России и Минобороны.

Угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, данные о пожаре в Верхнедонском лесничестве поступили в МЧС в 16:08 субботы по московскому времени. К 07:00 воскресенья кромка горения составила около километра.

За прошедшие сутки в России потушили 70 природных пожаров на территории 56 338 гектаров. К полуночи 28 августа в стране было зафиксировано 103 лесных пожара общей площадью 53 593 гектара. Больше всего пожаров — в Республике Коми (38 очагов на площади 17 628 гектаров). Лесные пожары в Рязанской области локализовали.