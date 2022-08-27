facebook_pixel
    27 августа 2022, 18:07

    Лесные пожары в Рязанской области удалось локализовать

    Вице-премьер Горенко: пожары в Рязанской области локализованы

    Дарья Морозова

    Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что лесные пожары в Рязанской области локализованы. Об этом говорится на сайте кабмина.

    Лесные пожары в Рязанской области удалось локализовать

    «Открытое горение на кромке пожаров потушено. Несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров, оперативно ликвидированы», — уточняется в сообщении.

    Защитная полоса равна 100 километров в длину и до 20 метров в ширину. Другими мерами для того, чтобы остановить распространение возгораний, стали работы по встречному отжигу.

    Григоренко заявил, что ситуация с пожарами сейчас полностью под контролем правительства и экстренных служб. Самая важная задача теперь — справиться с задымлением и последствиями стихийных бедствий.

    «Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трех-пяти дней», — уточнил он.

    Населенным пунктам ничего не угрожает. Пять из них, которые находились в зоне риска, окружили двойной защитной полосой. Комиссия постановила, что пора выводить технику и специалистов, которые приехали на помощь из других регионов.