Лесные пожары в Рязанской области удалось локализовать

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что лесные пожары в Рязанской области локализованы. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Открытое горение на кромке пожаров потушено. Несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров, оперативно ликвидированы», — уточняется в сообщении.

Защитная полоса равна 100 километров в длину и до 20 метров в ширину. Другими мерами для того, чтобы остановить распространение возгораний, стали работы по встречному отжигу.

Григоренко заявил, что ситуация с пожарами сейчас полностью под контролем правительства и экстренных служб. Самая важная задача теперь — справиться с задымлением и последствиями стихийных бедствий.

«Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трех-пяти дней», — уточнил он.

Населенным пунктам ничего не угрожает. Пять из них, которые находились в зоне риска, окружили двойной защитной полосой. Комиссия постановила, что пора выводить технику и специалистов, которые приехали на помощь из других регионов.