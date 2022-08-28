Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров

В России за прошедшие сутки лесопожарные службы потушили 70 природных пожаров на территории в 56 338 гектаров. Об этом сообщила Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 августа 2022 года в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 56 338 гектаров», — говорится в сообщении.

К полуночи 28 августа на территории России зафиксировано 103 лесных пожара, общая площадь которых составляет 53 593 гектара. Больше всего пожаров в республике Коми, там зарегистрировано 38 очагов на площади 17 628 гектаров.

Лесные пожары в Рязанской области локализованы, открытое горение на кромке пожаров потушено. Защитная полоса равна 100 километров в длину и до 20 метров в ширину. Ситуация с пожарами сейчас полностью под контролем правительства и экстренных служб.