Момент ДТП с актером Пускепалисом попал на видео | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:54

Главные культурные события осени в Подмосковье назовут на пресс-конференции 22 сентября

Общество

20 сентября 2022, 18:51

Пасечник попросит Путина как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав РФ

Реклама

Спецоперация

20 сентября 2022, 18:44

Кремль запланировал заявление Путина по референдумам -- СМИ

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:42

Лучшие детские спектакли, фильмы и мультфильмы покажут на фестивале в Губернском театре

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:40

Программа "Подмосковные 10 гектаров" заинтересовала еще 19 фермеров

Эксклюзив

20 сентября 2022, 18:39

Депутат из Екатеринбурга заявил, что зарплаты чиновников ниже учительских

Мир

20 сентября 2022, 18:39

Термины «мобилизация» и «военное время» добавят в Уголовный кодекс. Что это значит для россиян?

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:37

Привокзальную площадь открыли после реконструкции в Электростали

Спецоперация

20 сентября 2022, 18:29

Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс не воюет с Россией на Украине

Происшествия

20 сентября 2022, 17:31

Момент ДТП с актером Пускепалисом попал на видео

Видео со столкновением машины Пускепалиса в Ярославской области попало в Сеть

Читать 360tv в

В Сети появились кадры момента смертельного ДТП с участием актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Его автомобиль выехал за пределы своей полосы, после чего столкнулся с идущей навстречу фурой.

На ролике видно, как автомобиль, в котором находился артист, следует по дороге. В какой-то момент он несильно выезжает на встречку, задевает сначала одну фуру, а затем попадает под колеса второго грузовика. На этом моменте видеозапись заканчивается.

Реклама

Днем во вторник стало известно, что на 201-м километре дороги М-8 в Ярославской области погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Он находился в микроавтобусе Ford Transit — автомобиль планировали отправить в Донбасс для нужд военных. По словам самого Пускепалиса, машина предназначалась для подразделения диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк».

Реклама

Сотрудники дорожных служб очистили место ДТП. Микроавтобус с серьезными повреждениями переместили на обочину, а пострадавшую в аварии фуру прицепили к грузовому эвакуатору. Режиссер, сценарист и автор фильма «Метро» Антон Мегердичев назвал погибшего «уникальным светлым человеком».

ДТП с актером Сергеем Пускепалисом

0

0

0

3

0

0

Реклама

Реклама