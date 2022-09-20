Момент ДТП с актером Пускепалисом попал на видео | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 17:31 Поделиться Telegram

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Viber Момент ДТП с актером Пускепалисом попал на видео Видео со столкновением машины Пускепалиса в Ярославской области попало в Сеть

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В Сети появились кадры момента смертельного ДТП с участием актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Его автомобиль выехал за пределы своей полосы, после чего столкнулся с идущей навстречу фурой.

На ролике видно, как автомобиль, в котором находился артист, следует по дороге. В какой-то момент он несильно выезжает на встречку, задевает сначала одну фуру, а затем попадает под колеса второго грузовика. На этом моменте видеозапись заканчивается.

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Днем во вторник стало известно, что на 201-м километре дороги М-8 в Ярославской области погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Он находился в микроавтобусе Ford Transit — автомобиль планировали отправить в Донбасс для нужд военных. По словам самого Пускепалиса, машина предназначалась для подразделения диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк».

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Сотрудники дорожных служб очистили место ДТП. Микроавтобус с серьезными повреждениями переместили на обочину, а пострадавшую в аварии фуру прицепили к грузовому эвакуатору. Режиссер, сценарист и автор фильма «Метро» Антон Мегердичев назвал погибшего «уникальным светлым человеком».

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