«Уникальный светлый человек». Режиссер Мегердичев поделился воспоминаниями о погибшем в ДТП актере Пускепалисе | 360°

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«Уникальный светлый человек». Режиссер Мегердичев поделился воспоминаниями о погибшем в ДТП актере Пускепалисе

Заслуженный артист России Пускепалис погиб в ДТП на Ярославском Шоссе

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Народный артист и худрук Ярославского театра драмы имени Волкова  Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в результате ДТП. Режиссер, сценарист и автор фильма «Метро» Антон Мегердичев в интервью «360» сказал, что во многом обязан актеру.

«Уникальный светлый человек, которому я многим обязан. Любое общение с ним для меня было праздником. Я этот праздник ждал», — поделился он.

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По его словам, они планировали встретиться на скорой премьере нового фильма.

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Мегердичев сказал, что часто работал с Пускепалисом.

«Он снялся в лучших моих фильмах. Моя жена тоже с ним работала», — поделился он.

По его словам, актер был ему другом. Новость о гибели Пускепалиса стала для него достаточно болезненной.

Актер умер на 57-м году жизни. Авария произошла на трассе М-8, в Ярославской области. Столкнулись два транспортных средства — фура и Ford Transit, в котором находился Пускепалис. По предварительной версии, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения.

ДТП с актером Сергеем Пускепалисом

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