Обломки авто Сергея Пускепалиса попали на видео | 360°

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Обломки авто Сергея Пускепалиса попали на видео

Автомобиль погибшего в ДТП Сергея Пускепалиса убрали с трассы М-8

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Сотрудники экстренных служб убрали с трассы М-8 фуру и минивэн, в котором передвигался актер Сергей Пускепалис. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что грузовик убрали с проезжей части и приготовили к буксировке. Автомобиль, в котором находился артист, получил серьезные повреждения — у него сильно деформировалась передняя часть, вылетело лобовое стекло, оказались искореженными крыша и двери. Дорожные службы продолжают устранять последствия аварии, убирая с места ДТП осколки стекла и разлетевшиеся от удара части машин.

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Все случилось днем во вторник. На 201-м километре трассы М-8 в Ярославской области столкнулись фура и минивэн. Его водитель и сидевший рядом Сергей Пускепалис погибли, водитель грузовика получил тяжелые травмы, его отправили в больницу. По предварительным данным, причиной аварии мог стать выезд Ford Transit артиста на полосу встречного движения. Актер перегонял автомобиль, чтобы камуфлировать его и в дальнейшем передать военнослужащим в Донбассе.

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ДТП с актером Сергеем Пускепалисом

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