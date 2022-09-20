Погибший в ДТП актер Пускепалис перегонял микроавтобус для отправки в Донбасс | 360°

Знаменитости 20 сентября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Погибший в ДТП актер Пускепалис перегонял микроавтобус для отправки в Донбасс Погибший в ДТП Пускепалис ехал в «броневике», который должен был отправиться в Донбасс

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Российский актер Сергей Пускепалис, погибший в ДТП в Ярославской области, перегонял микроавтобус Ford Transit для отправки в Донбасс. Об этом сообщили Telegram-канале Mash.

В сообществе опубликовали видео. На нем Пускепалис показывает списанную инкассаторскую машину. СМИ сообщили, что этот транспорт сотрудники службы часто называли броневиком.

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«Завтра мы едем к актеру Игорю Угольникову. Наносим камуфляж и 21-го сентября мы отдаем его в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата „Волк“», — сказал Пускепалис.

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Однако планы не удались. На кадрах с места аварии видно, что микроавтобус сильно поврежден. Передняя часть машины сильно деформирована.

Помимо Пускепалиса в результате ДТП скончался еще один человек. Водитель второй машины-участника аварии — фуры — находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, причиной ДТП стал выезд Ford Transit на полосу встречного движения.

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