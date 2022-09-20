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Актер Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии — СМИ

Baza: актер Сергей Пускепалис погиб в смертельном ДТП в Ярославской области

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Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб на 57-м году жизни, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, он попал в автомобильную аварию в Ростовском районе Ярославской области.

Информацию подтвердил и Telegram-канал «112». Авторы публикации отметили, что актер ехал в легковом автомобиле по трассе М-8. В какой-то момент их машина столкнулась с фурой. В результате ДТП погиб Сергей Пускепалис и водитель легковушки. Водитель грузовика получил серьезные ранения и находится в реанимации, отметило издание.

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Все произошло на 201-м километре дороги. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители устанавливают подробности случившегося.

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Сергей Пускепалис — советский и российский режиссер и актер, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова. В 1999 году получил звание заслуженного артиста России. Известен ролями в фильмах «Как я провел этим летом», «Битва за Севастополь», «Елки», «Метро» и многих других. В 2019 году отказался сниматься в западных фильмах, потому что ему не понравилось, как там показывают образ русского человека.

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ДТП с актером Сергеем Пускепалисом

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