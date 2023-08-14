Эксклюзив 14 августа 2023, 15:24 Минздрав назвал число остающихся в больнице пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде Минздрав: после взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются 7 человек РИА «Новости»

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На сегодняшний день в Сергиево-Посадской больнице остаются на лечении семь человек, пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники возле ЗОМЗ. Об этом «360» сообщили в Минздраве Московской области.

По данным ведомства, все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, заключили в пресс-службе.

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Взрыв на складе пиротехники возле Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. В результате смертельные травмы получила одна женщина, она скончалась в больнице. Свыше 80 человек пострадали. Взрывной волной задело 20 частных домов и 397 квартир.

Спасатели в круглосуточном режиме разбирали завалы на месте ЧП. В аварийно-спасательной операции участвовали около 400 специалистов, к ней привлекли 12 кинологических расчетов. Работы завершились 11 августа.