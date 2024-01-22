Происшествия 22 января 2024, 14:03 Мэр Донецка назвал причину удара ВСУ по рынку в городе Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ ударили по рынку, чтобы убить больше гражданских

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Вооруженные силы Украины ударили по донецкому рынку так, чтобы убить как можно больше мирных жителей. Такое мнение выразил мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире Первого канала.

«По нашей информации, применялись осколочные снаряды 155-го, натовского калибра, в том числе те, которые взрывались в воздухе. Очевидно, что целью была именно гибель ни в чем не повинных мирных жителей», — высказался глава города.

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Он отметил, что украинские боевики вели атаку «по особой схеме». Они стреляли так, чтобы убить как можно больше людей и тех, кто отправится им на помощь, — спасателей, медиков и неравнодушных прохожих.

Кулемзин напомнил, что в том спальном районе, по которому ВСУ ударили, никогда не было военных объектов. Мэр заверил, что украинские боевики целенаправленно атаковали мирное население. Эксперты уже определили место, откуда велись удары, резюмировал он.

Президенту России Владимиру Путину уже доложили об ударах украинских боевиков по Донецку, в результате которых погибли более 20 человек. Песков назвал атаку ВСУ чудовищным актом терроризма. Понедельник, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявили днем траура.