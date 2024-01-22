Власть 22 января 2024, 13:44 Путину сообщили об ударах украинских боевиков по Донецку Песков: Путину доложили об ударах по Донецку, он дал поручения

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Президент Владимир Путин получил доклады об ударах Вооруженных сил Украины по Донецку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировал RT.

«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения», — указал официальный представитель Кремля.

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Песков уточнил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь на уровне региона. Он назвал атаку украинских боевиков по Донецку чудовищным актом терроризма. По его словам, ВСУ используют неизбирательное оружие. А Россия продолжит спецоперацию, чтобы оградить мирных жителей от действий властей Украины.

Боевики ВСУ атаковали Донецк накануне. Украинские подразделения ударили по рынку, на котором в выходной день скопилось много людей. Погибли более 20 человек. В Донецкой Народной Республике объявили 22 января днем траура.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что мировое сообщество знает об атаке ВСУ. Она посочувствовала и выразила сожаления по поводу гибели мирных жителей.