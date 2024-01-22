Важное 22 января 2024, 12:29 Кремль назвал удары ВСУ по Донецку чудовищным актом терроризма Песков назвал удары Украины по Донецку чудовищным актом терроризма

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Удары Вооруженных сил Украины по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям — чудовищный акт терроризма. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Российская сторона продолжит проведение специальной операции, чтобы оградить население от действий украинских властей, добавил официальный представитель Кремля. Он также отметил, что Украина использует неизбирательное оружие.

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Боевики ВСУ ударили по Донецку 21 января. Снаряды упали в районе рынка и магазинов. В выходной день там находилось большое количество мирных жителей, которые пришли за продуктами. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по погибшим в Донецке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку украинских войск на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он напомнил, что нападения на население запрещены международным правом и должны быть прекращены.