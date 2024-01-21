Важное 21 января 2024, 19:32 День траура по погибшим в Донецке объявили в ДНР 22 января Глава ДНР Пушилин объявил 22 января днем траура по погибшим в Донецке РИА «Новости»

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Новая неделя в Донецкой Народной Республике начнется с дня траура по жертвам атаки украинских боевиков в микрорайоне Текстильщик в столице региона. Об этом в Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.

«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — указал он.

Украинские боевики ударили по Донецку в воскресенье, 21 января. Снаряды упали в районе, где расположен рынок и магазины. В выходной день там находилось большое число жителей, которые пришли за товарами и продуктами. Жертвами детонации стали 25 человек. Травмы различной степени тяжести от разнесенных осколков получили 20 человек, в том числе двое детей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ответственность за гибель людей лежит в том числе на странах Запада, которые обеспечили ВСУ оружием. Глава внешнеполитического ведомства призвал правительства других государств и международные организации отреагировать на убийство мирного населения города. Он подчеркнул, что очередное молчание только увеличит количество жертв украинских боевиков в будущем.