Происшествия 21 января 2024, 21:14 Число погибших жителей Донецка при атаках ВСУ выросло до 28 Пушилин: жертвами удара ВСУ по рынку Донецка стали 27 человек РИА «Новости»

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Удар артиллерии украинских боевиков по донецкому микрорайону Текстильщик стал причиной гибели 27 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек. Такие новые данные привел в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он добавил, что среди пострадавших два подростка.

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Под ударами украинских боевиков оказались и другие части столицы региона. При взрыве сброшенного с беспилотника боеприпаса ранения получил водитель ремонтной бригады в Куйбышевском районе города. В этой же части Донецка в ходе обстрела погиб еще один житель города.

Кроме того, в ходе атаки ВСУ на Горловку пострадали три жителя Никитовского и Калининского районов.

«Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», — заявил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что в результате атак украинских боевиков повреждения в Донецке, Горловке и Макеевке получили 11 жилых домов. Кроме того, в столице региона осколки снарядов попали в здание школы, и торгового центра, разрушился рынок и магазин. В Горловке повреждения получили котельная, газопровод линия электропередач и школа.

Всего ВСУ провели 27 обстрелов по мирным населенным пунктам, выпустив 82 артиллерийских б82 боеприпаса и ударный беспилотник.

В связи с гибелью большого числа мирных жителей понедельник, 22 января, объявили в Донецкой Народной Республике днем траура.