21 января 2024, 21:14
Число погибших жителей Донецка при атаках ВСУ выросло до 28
Пушилин: жертвами удара ВСУ по рынку Донецка стали 27 человек
Удар артиллерии украинских боевиков по донецкому микрорайону Текстильщик стал причиной гибели 27 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек. Такие новые данные привел в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он добавил, что среди пострадавших два подростка.
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Под ударами украинских боевиков оказались и другие части столицы региона. При взрыве сброшенного с беспилотника боеприпаса ранения получил водитель ремонтной бригады в Куйбышевском районе города. В этой же части Донецка в ходе обстрела погиб еще один житель города.
Кроме того, в ходе атаки ВСУ на Горловку пострадали три жителя Никитовского и Калининского районов.
«Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», — заявил Пушилин.
Глава ДНР добавил, что в результате атак украинских боевиков повреждения в Донецке, Горловке и Макеевке получили 11 жилых домов. Кроме того, в столице региона осколки снарядов попали в здание школы, и торгового центра, разрушился рынок и магазин. В Горловке повреждения получили котельная, газопровод линия электропередач и школа.
Всего ВСУ провели 27 обстрелов по мирным населенным пунктам, выпустив 82 артиллерийских б82 боеприпаса и ударный беспилотник.
В связи с гибелью большого числа мирных жителей понедельник, 22 января, объявили в Донецкой Народной Республике днем траура.
Беспилотники
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Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Денис Пушилин
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