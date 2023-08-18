Происшествия 18 августа 2023, 07:04 Меликов назвал двух виновников во взрыве на АЗС в Махачкале Глава Дагестана Меликов возложил вину за взрыв на АЗС на бизнес и власти Пресс-служба МЧС

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Взрыв в Махачкале, унесший жизни 35 человек, спровоцировала не только беспечность предпринимателей, но и недобросовестность надзорных органов. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об этом на встрече с журналистами, сообщили «Известия».

«Здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов», — сказал он.

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Трагедия на АЗС произошла, по мнению Сергея Меликова, не только из-за нарушения по статье 238 УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», но и из-за халатности. Он напомнил, что компетентные органы могли дать разрешение на строительство и работу объекта только при соблюдении определенных условий и должны были контролировать процесс.

Взрыв на выезде их Махачкалы произошел вечером 14 августа. Пострадали 119 человек, погибли 35. Около 400 построек получили повреждения, одно здание полностью обрушилось. Спецборт МЧС России доставил 16 пациентов на лечение в Москву. Правоохранители схватили владельца незаконного склада селитры, суд арестовал его на два месяца.